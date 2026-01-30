https://news.day.az/azerinews/1812878.html Abşeronun prokuroru vəzifəsindən azad olundu Abşeron rayon prokuroru Qabil Qasımov vəzifəsindən azad edilib. Day.Az "Qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı baş prokuror Kamran Əliyev Əmr imzalayıb. Q.Qasımovun səlahiyyət müddəti ötən gün başa çatıb. Yaxın günlərdə rayona yeni prokuror təyin olunacağı gözlənilir.
