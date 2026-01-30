https://news.day.az/azerinews/1812954.html Bəhruz Əhmədova yeni böyük köməkçi təyin edildi Respublika Hərbi Prokuroru Bəhruz Əhmədova yeni böyük köməkçi təyin edilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun saytında məlumat dərc edilib. Əmri hərbi prokuror Bəhruz Əhmədov imzalayıb. Əmrə əsasən, Rövşən Əfəndiyev hərbi prokurorun böyük köməkçisi təyin edilib.
Qeyd edək ki, Rövşən Əfəndiyev bundan öncə Hərbi Prokurorluğun Təşkilat və İcraya Nəzarət şöbəsinin rəisi olub.
