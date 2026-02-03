Hərbi prokurora müavin təyin edildi

Azərbaycan Respublikası Hərbi prokurorunun müavini vəzifəsinə təyinat olub.

Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kadrlar şöbəsinin rəisi ədliyyə polkovniki Elmir Süleymanlı Azərbaycan Respublikası Hərbi prokurorunun müavini vəzifəsinə təyin edilib.

Bununla bağlı Baş Prokuror Kamran Əliyevin müvafiq əmr imzalayıb.