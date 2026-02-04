https://news.day.az/azerinews/1813937.html Azərbaycanda professor vəfat etdi - FOTO Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının professoru Rasim Qara oğlu Məmmədov vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə BDU məlumat yayıb.
Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Fizika fakültəsinin Optika və molekulyar fizika kafedrasının professoru Rasim Qara oğlu Məmmədov vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə BDU məlumat yayıb.
Rasim Məmmədov 1999-cu ildə "Tərəqqi", 2019-cu ildə isə "Bakı Dövlət Universitetinin 100 illiyi (1919-2019)" Azərbaycan Respublikasının yubiley medalları ilə təltif olunub.
