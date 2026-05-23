İran zənginləşdirilmiş uranla bağlı yeni şərtlər təklif edib
İran ABŞ ilə dolayı danışıqlar çərçivəsində uranın zənginləşdirilməsinin 3,6%-dən yuxarı olmasını 10 il müddətinə dayandırmağı təklif edib.
Day.Az-ın məlumatına görə, bu barədə "Al Hadath" televiziya kanalı mənbələrə istinadən xəbər verib.
Məlumata əsasən, "İran uranın zənginləşdirilməsinin 3,6%-dən yuxarı səviyyədə olmasını 10 il müddətinə dayandırmağı təklif etdi."
Bundan əlavə, Tehran "ölkə daxilində zənginləşdirilmiş uranı 20%-dən yuxarı səviyyəyə qədər qarışdırmağa" hazır olduğunu bildirib.
Kanalın mənbələrinə görə, İran və ABŞ arasında imzalana biləcək memorandum layihəsində İslam Respublikası "nüvə silahı hazırlamamaq öhdəliyini" təsdiqləyib. Bunun müqabilində Tehran Vaşinqtondan nüvə dosyesi üzrə əlavə danışıqlardan əvvəl sanksiyaları tamamilə ləğv etməsini və aktivlərinin dondurulmasını ləğv etməsini tələb edib.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре