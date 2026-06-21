Yaponiya Tunisi darmadağın etdi - DÇ-2026

Futbol üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib.

F qrupunun II turu çərçivəsində Monterrey stadionunda Tunis və Yaponiya yığmaları qarşılaşıb. Görüş asiyalıların 4:0 hesablı böyük qələbəsi ilə başa çatıb.

Yaponiyanın heyətində qolları 4-cü dəqiqədə Daiti Kamada, 31 və 83-cü dəqiqələrdə Ayase Ueda, 69-cu dəqiqədə isə Cunya İto rəqib qapısından keçiriblər.