https://news.day.az/azerinews/1842998.html Yaponiya Tunisi darmadağın etdi - DÇ-2026 - VİDEO Futbol üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib. F qrupunun II turu çərçivəsində Monterrey stadionunda Tunis və Yaponiya yığmaları qarşılaşıb. Görüş asiyalıların 4:0 hesablı böyük qələbəsi ilə başa çatıb.
Yaponiya Tunisi darmadağın etdi - DÇ-2026 - VİDEO
Futbol üzrə dünya çempionatının qrup mərhələsində növbəti oyunlar keçirilib.
F qrupunun II turu çərçivəsində Monterrey stadionunda Tunis və Yaponiya yığmaları qarşılaşıb. Görüş asiyalıların 4:0 hesablı böyük qələbəsi ilə başa çatıb.
Yaponiyanın heyətində qolları 4-cü dəqiqədə Daiti Kamada, 31 və 83-cü dəqiqələrdə Ayase Ueda, 69-cu dəqiqədə isə Cunya İto rəqib qapısından keçiriblər.
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