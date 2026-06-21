https://news.day.az/azerinews/1843036.html FHN küləkli hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) küləkli hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib. Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
FHN küləkli hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib
Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN) küləkli hava şəraiti ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edib.
Bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
"Hazırda ölkə ərazisində, xüsusilə Bakıda və Abşeron yarımadasında müşahidə olunan küləkli hava şəraitini nəzərə alaraq, Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək küləkli hava şəraitində dənizə girməyin təhlükəli olduğunu xatırladır və müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə çağırır.
Unutmayın: Qaydalara biganəlik - həyatımıza təhlükədir!
Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin!", - xəbərdarlıqda vurğulanıb.
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