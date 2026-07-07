Kiyevdə ölənlərin sayı artdı

Kiyevdə Rusiyanın genişmiqyaslı hücumu nəticəsində ölənlərin sayı 19 nəfərə çatıb, xilasedicilər Darnitski rayonundakı bir evin dağıntıları altından daha bir cəsədi çıxarıblar.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Dövlət Fövqəladə Hallar Xidməti məlumat yayıb. 

Dövlət Xidməti əlavə edib ki, axtarış işləri davam edir.