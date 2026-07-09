İnsan bədənində ən sürətli və ən gec qocalan orqanlar AÇIQLANDI
İnsan orqanizmində bütün orqanlar eyni tempdə yaşlanmır. Həkimlərin fikrincə, bəzi toxumalar zamanın təsirini daha tez hiss edir, digərləri isə uzun illər öz funksiyalarını qoruyub saxlaya bilir. Mütəxəssislər bildirirlər ki, bədənin bioloji yaşı yalnız insanın ümumi yaşından deyil, ayrı-ayrı orqanların vəziyyətindən də asılıdır.
Day.Az xəbər verir ki, araşdırmalara görə, ən erkən qocalan orqanlardan biri immun sistemində mühüm rol oynayan timus vəzisidir.
Bu vəz gənc yaşlardan sonra tədricən kiçilməyə başlayır və fəaliyyəti zəifləyir. Bundan əlavə, ürək-damar sistemi, qan damarları, piy toxuması və yüksək yenilənmə sürətinə malik bəzi toxumalar da yaşlanma prosesinə daha həssas hesab olunur. Qaraciyər və beyin isə bərpa imkanları sayəsində digər orqanlarla müqayisədə daha uzun müddət öz fəaliyyətini qoruya bilir.
Həkimlər vurğulayırlar ki, qocalmanı tam dayandıran üsul mövcud deyil, lakin sağlam həyat tərzi bu prosesi yavaşlada bilər. Düzgün qidalanma, kifayət qədər yuxu, fiziki aktivlik, stressin azaldılması və zərərli vərdişlərdən uzaq durmaq orqanların daha uzun müddət sağlam qalmasına kömək edir. Xüsusilə qan dövranının normal olması bütün həyati vacib sistemlərin fəaliyyətində mühüm rol oynayır.
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