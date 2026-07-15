https://news.day.az/azerinews/1848155.html Dəniz suyunun temperaturu açıqlandı Sabah çimərliklərdə mülayim şimal-qərb küləyi gecə və səhər arabir güclənəcək. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Dəniz suyunun temperaturu açıqlandı
Sabah çimərliklərdə mülayim şimal-qərb küləyi gecə və səhər arabir güclənəcək.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində (Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba) 23-24, cənub çimərliklərində (Türkan, Hövsan, Sahil, Şıx) 24-25 dərəcə isti olacaq.
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