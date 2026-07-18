https://news.day.az/azerinews/1848797.html Türkiyədəki güclü zəlzələ anı kamerada bu cür göründü - VİDEO Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin Malatya vilayətində 5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, AFAD-ın məlumatına görə, yeraltı təkanlar Battalqazi rayonunda yerli vaxtla saat 06:20-də, 15,59 kilometr dərinlikdə baş verib. Zəlzələ Malatya ilə yanaşı, ətraf vilayətlərdə də hiss olunub.
Türkiyədəki güclü zəlzələ anı kamerada bu cür göründü - VİDEO
Xəbər verdiyimiz kimi, Türkiyənin Malatya vilayətində 5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, AFAD-ın məlumatına görə, yeraltı təkanlar Battalqazi rayonunda yerli vaxtla saat 06:20-də, 15,59 kilometr dərinlikdə baş verib.
Zəlzələ Malatya ilə yanaşı, ətraf vilayətlərdə də hiss olunub. İlkin məlumata əsasən, hadisə nəticəsində dağıntı və ya insan tələfatı qeydə alınmayıb.
Zəlzələ anı təhlükəsizlik kameraları tərəfindən qeydə alınıb.
Həmin görüntüləri təqdim edirik.
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