https://news.day.az/azerinews/1849057.html Qonşu ölkədə 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib İranın Kirmanşah əyalətində 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib . Day.Az İran mediasına istinadən xəbər verir ki, təxminən 93 kilometr dərinlikdə baş verən zəlzələ saat 06:48-də qeydə alınıb. Zəlzələ ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.
Qonşu ölkədə 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib
İranın Kirmanşah əyalətində 5,2 bal gücündə zəlzələ baş verib .
Day.Az İran mediasına istinadən xəbər verir ki, təxminən 93 kilometr dərinlikdə baş verən zəlzələ saat 06:48-də qeydə alınıb.
Zəlzələ ilə bağlı hələlik rəsmi açıqlama verilməyib.
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