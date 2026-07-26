https://news.day.az/azerinews/1850286.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 03:04-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub. Zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Xəzər dənizində zəlzələ olub
Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 03:04-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub.
Zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.
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