https://news.day.az/azerinews/1850286.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində zəlzələ baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 03:04-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub. Zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Xəzər dənizində zəlzələ olub

Azərbaycanca, 26 июля 2026 09:05 (UTC +04:00) 300
Xəzər dənizində zəlzələ olub

Xəzər dənizində zəlzələ baş verib.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yerli vaxtla saat 03:04-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,2 olub.

Zəlzələnin ocağı 20 kilometr dərinlikdə yerləşib.

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