https://news.day.az/azerinews/1851424.html Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub, ocağı isə 26 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ hiss olunmayıb.

Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb

Azərbaycanca, 1 августа 2026 07:01 (UTC +04:00) 294
Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb

Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.

Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub, ocağı isə 26 kilometr dərinlikdə yerləşib.

Zəlzələ hiss olunmayıb.

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Азербайджан нацелился на рост производства аквакультуры к 2030 году 5 ноября 10:40 (UTC+04), Экономика 1 274
Доходы госбюджета от АЧГ и «Шахдениз» покажут противоположную динамику 5 ноября 10:36 (UTC+04), Экономика 1 339
Армяно-иранский тандем и «персидское» наследие: правда о Голубой мечети - АКТУАЛЬНО от Лейлы Таривердиевой 5 ноября 10:30 (UTC+04), Политика 5 587
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Самвела Карапетяна арестовали на месяц 5 ноября 10:11 (UTC+04), В мире 1 346
В Баку водителя Tesla арестовали за громкую музыку 5 ноября 10:08 (UTC+04), Общество 783
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Физули Имралиеву присвоено звание генерал-майора 5 ноября 09:54 (UTC+04), Общество 693
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