https://news.day.az/azerinews/1851424.html Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib. Bildirilib ki, zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub, ocağı isə 26 kilometr dərinlikdə yerləşib. Zəlzələ hiss olunmayıb.
Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb
Lerik rayonunda zəlzələ qeydə alınıb.
Bu barədə Day.Az-a Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin tədqiqatı bürosundan məlumat verilib.
Bildirilib ki, zəlzələnin maqnitudası 3,1 olub, ocağı isə 26 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Zəlzələ hiss olunmayıb.
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