https://news.day.az/azerinews/1868005.html Xəzər dənizində zəlzələ olub Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb. Qeyd edilib ki, yerli vaxtla saat 11:27-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,5 olub. Zəlzələnin ocağı 18 km dərinlikdə yerləşib.
Xəzər dənizində zəlzələ olub
Xəzər dənizində zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Zəlzələlərin tədqiqatı bürosu məlumat yayıb.
Qeyd edilib ki, yerli vaxtla saat 11:27-də qeydə alınan zəlzələnin maqnitudası 3,5 olub.
Zəlzələnin ocağı 18 km dərinlikdə yerləşib.
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