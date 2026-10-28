Ermənistan KTMT-də üzvlüyünü tamamilə dondurub - Mirzoyan - YENİLƏNİB
Ermənistan KTMT-də üzvlüyünü tamamilə dondurub və təşkilatın fəaliyyətində tamhüquqlu iştirakına qayıtmaq üçün heç bir perspektiv görmür.
Day.Az xəbər verir ki, "Armenpress"in məlumatına görə, bunu Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan bildirib.
İrəvanda sloveniyalı həmkarı Tanya Fayyonla birgə keçirdiyi brifinq zamanı Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının (KTMT) keçmiş baş katibi Nikolay Bordyujanın rezonans doğuran açıqlamalarını şərh edən Ermənistanın XİN rəhbəri seçilmiş kursun geri dönməz olduğunu vurğulayıb.
"Ermənistan çoxdan təşkilat çərçivəsində fəaliyyətini dayandırıb və iştirakını dondurub. Təşkilata qayıtmaq və ona münasibətimizi dəyişmək imkanını görmürük", - deyə Mirzoyan vurğulayıb.
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Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının sıralarından çıxarılmalıdır.
Day.Az xəbər verir ki, Rusiya KİV-nin məlumatına görə, bunu KTMT-nin keçmiş baş katibi Nikolay Bordyuja bildirib.
"Üzvlük haqqı ödəmir, iştirak etmir. Ciddi yanaşsaq, əgər həqiqətən ciddi tərəfdaşdırlarsa, sadəcə təşkilatdan çıxmalıdırlar. Lakin onların ikili mövqeyi var: nə təşkilatdan çıxırlar, nə də onunla işləyirlər, iştirak etmək və bunu istəmirlər. Buna görə də onları xaric etmək lazımdır", - deyə keçmiş rəsmi bildirib.
Ermənistan 2024-cü ildə KTMT-də iştirakını dayandırıb və üzvlük haqlarını ödəməyi dayandırıb. Halbuki təşkilatın nizamnaməsində belə bir dondurma mexanizmi nəzərdə tutulmayıb.
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