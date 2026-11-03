Ukrayna müharibəsi yaxın aylarda başa çatacaq - Lukaşenko
Ukrayna münaqişəsi yaxın aylarda başa çatacaq.
Day.Az xəbər verir ki, "Lenta" portalının məlumatına görə, bunu Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko IV Minsk Beynəlxalq Təhlükəsizlik Konfransında çıxışı zamanı bildirib.
"Ukraynada müharibə yaxın aylarda başa çatacaq. Bu, mənim şəxsi fikrimdir. Artıq heç kimin gücü və resursları qalmayıb, hamı yorulub", - deyə Lukaşenko bildirib.
Bununla yanaşı, Belarus Prezidenti Rusiya və Belarusun Qərblə müharibə ehtimalını da qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə, Moskva və Minsk belə bir münaqişəyə hazırlaşmır.
Qeyd edək ki, bundan əvvəl Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Belarusla hərbi-texniki əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında fərman imzalayıb. Müvafiq sənəd Rusiyanın hüquqi informasiya üzrə rəsmi internet portalında dərc olunub.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре