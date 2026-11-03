https://news.day.az/azerinews/1871691.html Yarım tona yaxın narkotik aşkarlanıb Dövlət sərhədində bir ay ərzində yarım tona yaxın narkotik aşkarlanıb. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Yarım tona yaxın narkotik aşkarlanıb
Dövlət sərhədində bir ay ərzində yarım tona yaxın narkotik aşkarlanıb.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, son bir ay ərzində narkоtik vasitələrin qеyri-qanuni dövriyyəsinə qarşı mübarizə tədbirləri nəticəsində 472 kiloqram 225 qram narkоtik vasitə və 16 615 ədəd müxtəlif tərkibli həb aşkarlanaraq dövriyyədən çıxarılıb.
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