https://news.day.az/azerinews/1874663.html 130 nəfər Azərbaycandan deportasiya edildi Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) cari ilin oktyabrında Azərbaycan hüdudlarından inzibati qaydada kənara çıxarılma ilə bağlı 130 qərar qəbul edib. Bu barədə Day.Az-a DMX-dən məlumat verilib.
130 nəfər Azərbaycandan deportasiya edildi
Dövlət Miqrasiya Xidməti (DMX) cari ilin oktyabrında Azərbaycan hüdudlarından inzibati qaydada kənara çıxarılma ilə bağlı 130 qərar qəbul edib.
Bu barədə Day.Az-a DMX-dən məlumat verilib.
Bildirilib ki, həmçinin Azərbaycanın imzaladığı və qüvvədə olan readmissiya sazişləri çərçivəsində 2026-cı ilin oktyabr ayı ərzində 74 şəxsin ölkəyə readmissiyası həyata keçirilib.
Həmin şəxslər Avropa ölkələrindən readmissiya olunub.
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