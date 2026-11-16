https://news.day.az/azerinews/1874794.html Putinlə Tramp görüşəcəklə - Uşakov Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ Prezidenti Donald Trampın görüşəcəyini bildirib. TASS-ın məlumatına görə, o, bu barədə brifinq zamanı bildirib.
Putinlə Tramp görüşəcəklə - Uşakov
Rusiya Prezidentinin köməkçisi Yuri Uşakov Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə ABŞ Prezidenti Donald Trampın görüşəcəyini bildirib.
TASS-ın məlumatına görə, o, bu barədə brifinq zamanı bildirib.
"100 faiz əminliklə deyə bilərəm ki, Putin və Donald Tramp Şençjendə birlikdə olacaqları üçün, əlbəttə, orada görüşəcəklər", - deyə o qeyd edib.
Uşakovun sözlərinə görə, hazırda görüşün formatı və onun harada keçiriləcəyi razılaşdırılır.
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