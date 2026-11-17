https://news.day.az/azerinews/1874919.html Bakıdakı məşhur avtosalon bağlandı Bakıdakı illərdir avtosalon kimi fəaliyyət göstərən obyekt təyinatını dəyişir. Day.Az demokrat.az-a istinadən xəbər verir ki, "Lada"nın Binəqədi şosesindəki satış mərkəzi fəaliyyətini dayandırıb. Artıq həmin ərazidə supermarketlərdən biri açılacaq. Hətta, bununla bağlı obyektin şüşələrinə elan da yerləşdirilib.
Bakıdakı məşhur avtosalon bağlandı
Bakıdakı illərdir avtosalon kimi fəaliyyət göstərən obyekt təyinatını dəyişir.
Day.Az demokrat.az-a istinadən xəbər verir ki, "Lada"nın Binəqədi şosesindəki satış mərkəzi fəaliyyətini dayandırıb.
Artıq həmin ərazidə supermarketlərdən biri açılacaq. Hətta, bununla bağlı obyektin şüşələrinə elan da yerləşdirilib.
Ərazidə "Araz" marketin filialının olacağı qeyd edilib.
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