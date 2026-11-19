https://news.day.az/azerinews/1875428.html Vəkil Orxan Kəngərli saxlanılıb "Alyans" Vəkil Bürosunun rəhbəri, vəkil Orxan Kəngərli polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Trend-in məlumatına görə, o, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində ittiham olunur. Kəngərlinin bu gün, noyabrın 19-da məhkəməyə çıxarılacağı gözlənilir.
Vəkil Orxan Kəngərli saxlanılıb
"Alyans" Vəkil Bürosunun rəhbəri, vəkil Orxan Kəngərli polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.
Trend-in məlumatına görə, o, narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində ittiham olunur.
Kəngərlinin bu gün, noyabrın 19-da məhkəməyə çıxarılacağı gözlənilir.
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