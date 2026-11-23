https://news.day.az/azerinews/1876432.html Bakının bu rayonlarında su kəsiləcək Noyabrın 25-də gün ərzində Bakının Səbail və Yasamal rayonlarının bəzi ərazilərində içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq. Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) məlumatına görə, fasilə magistral su xəttinin yenisi ilə əvəz edilmiş hissəsində aparılacaq birləşmə işləri ilə bağlıdır.
Bakının bu rayonlarında su kəsiləcək
Noyabrın 25-də gün ərzində Bakının Səbail və Yasamal rayonlarının bəzi ərazilərində içməli suyun verilişində fasilə yaranacaq.
Day.Az xəbər verir ki, Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin (ADSEA) məlumatına görə, fasilə magistral su xəttinin yenisi ilə əvəz edilmiş hissəsində aparılacaq birləşmə işləri ilə bağlıdır.
Suyun əvvəlki rejimlə verilməsi noyabrın 26-da səhər saatlarında bərpa olunacaq.
Agentlik müvəqqəti narahatlığa görə abonentlərdən üzr istəyib.
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