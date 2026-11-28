https://news.day.az/azerinews/1877793.html İrandan Azərbaycana qanunsuz keçməyə cəhd edən iki Əfqanıstan vətəndaşı saxlanılıb İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edən iki Əfqanıstan vətəndaşı saxlanılıb.
İrandan Azərbaycana qanunsuz keçməyə cəhd edən iki Əfqanıstan vətəndaşı saxlanılıb
İrandan Azərbaycan istiqamətində dövlət sərhədini qanunsuz keçməyə cəhd edən iki Əfqanıstan vətəndaşı saxlanılıb.
Day.Az xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin Mətbuat Mərkəzindən verilən məlumata görə, həmin şəxslər Sərhəd Qoşunlarının "Lənkəran" sərhəd dəstəsinin xidməti ərazisində keçirilən əməliyyat-qoşun tədbirləri nəticəsində saxlanılıblar.
Dövlət sərhədinin mühafizəsi və qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə tədbirləri davam etdirilir.
Faktla bağlı əməliyyat-istintaq tədbirləri davam edir.
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