Milli Məclisin növbəti plenar iclasının tarixi açıqlanıb

Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti plenar iclasının tarixi açıqlanıb.

Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü iclasının sonunda məlumat verib.

Spiker bildirib ki, növbəti iclas oktyabrın 31-də keçiriləcək.