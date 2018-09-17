В Ичеришехер состоится концерт оркестра старинных музыкальных инструментов

Управление Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер" в целях дальнейшего сохранения исторического наследия и сегодня проделывает большую работу по исследованию культуры и традиций, в том числе и древних национальных музыкальных инструментов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе "Ичеришехер", при поддержке Управления в День национальной музыки - 18-го сентября в 16:00 перед Девичьей башней впервые в Азербайджане состоится концерт оркестра старинных музыкальных инструментов "Эхо веков". Художественный руководитель оркестра - народный артист Азербайджанской Республики Фахраддин Дадашев.

Солисты оркестра предстанут перед публикой в костюмах средневековых музыкантов. Стиль одежды создан на основе исследовательских работ доктора наук по искусствоведению Сабиры Дуньямалиевой по образцу костюмов дворцовых музыкантов, изображенных в произведениях художественно-прикладного искусства и в миниатюрах средневекового Азербайджана.

В рамках мероприятия также пройдет презентация книги директора оркестра Мамедали Мамедова "Усовершенствование азербайджанских народных инструментов", изданной при поддержке Управления. В книге - на примере тара, кеманчи и саза - показаны коэффициенты их корпусных измерений, определение систем, описаны восстановленные, прежде забытые, древние музыкальные инструменты. В книге также освещается деятельность азербайджанского оркестра народных инструментов как национального симфонического оркестра.

Ф. Агаларова