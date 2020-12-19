Феномен национальной поэзии

Под занавес уходящего года Халг Банк, верный своей патриотической миссии сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия азербайджанского народа, презентовал двадцатый, юбилейный выпуск благотворительного проекта "Халг Аманаты". В Художественном салоне Головного офиса Халг Банка в кругу весьма ограниченного числа гостей, - известных поэтов и писателей, издателей и общественных деятелей, - состоялась торжественная презентация поэтического сборника "Зелимхан Ягуб. Избранные произведения".

Несомненно, выпуск книги, посвященной творчеству одного из самобытнейших, ярчайших и колоритнейших представителей современной азербайджанской поэзии, изданной в год 70-летнего юбилея поэта, должен был выплеснуться в настоящий праздник национальной словесности, однако карантинные условия пандемического года внесли, к сожалению, свои коррективы, тем не менее, это не умалило значения и актуальности самого события.

В творческую группу по подготовке сборника к выходу в свет вошли известные литераторы, филологи и мастера слова. Составителями юбилейного сборника выступили критик и публицист, заслуженный работник культуры, доктор философии по филологии, главный редактор "Ədəbiyyat qəzeti" Азер Туран и исследователь творчества З.Ягуба, секретарь Объединения ашыгов, заслуженный работник культуры Муса Набиоглу. Автор послесловия академик Низами Джафаров. Книга издана в прекрасном полиграфическом исполнении на 565 страницах.

Культурно-социальный проект "Халг Аманаты" за десять лет оказался настолько плодотворным и жизнеспособным, что выпущенные под эгидой проекта книги и альбомы могут составить богатую библиотеку с редкими изданиями. Более того, на их примере можно проследить тот славный путь, по которому развивалось национальное искусство Азербайджана, - будь то литература, поэзия, живопись или скульптура. В книгу, которая иллюстрирована фотографиями поэта разных лет, вошли его лучшие стихи, поэмы, поэтические циклы и дастаны, посвященные великим личностям и событиям.

Каждым днем всей своей недолгой жизни, каждой выстраданной строчкой своих стихов, помыслами, устремлениями и чувствами, всем существом Зелимхан Ягуб заслужил право называться не просто народным, а всенародным поэтом! Общественный деятель и классик современной азербайджанской поэзии, народный поэт черпал силы в родной земле и народном творчестве. Он вобрал в себя фольклорное мышление своего народа, основные идеи письменной литературы и богатейшие художественные возможности азербайджанского языка, посвятив свою жизнь воспеванию национально-духовных ценностей нашей Родины и служению Слову.

Зелимхан Ягуб (Зелимхан Юсиф оглу Ягубов) родился 21 января 1950 года в селе Кепенекчи Болнисского района Грузии. Первое его стихотворение было опубликовано в 1966 году в газете "Знамя Победы" Советской Грузии. Поэт также был одним из активных общественных деятелей, которые своей практической деятельностью служили нашему обществу. Он был членом Объединения Писателей Азербайджана с 1983года, членом Комиссии по помилованию при Президенте Азербайджанской Республики с 1994 года. В 1995-2005гг. З.Ягуб был избран депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики первого и второго созывов. С 2008года до конца жизни поэт был председателем Объединения ашыгов Азербайджана. В разные годы он был награжден орденами "Шохрат" Азербайджанской Республики и орденом "Чести" Грузии, в 2005 году был удостоен почетного звания Народного поэта Азербайджана.

Сказать, что Зелимхан Ягуб был очень талантливым поэтом, - это значит, принизить тот Божественный дар, который был дан одному из миллионов избранных свыше. Чтобы определить место Зелимхана Ягуба в азербайджанской литературе, необходимо глубоко изучить его огромное наследие, богатый и искрящийся всеми переливами народного фольклора язык и многогранность творчества, которое не укладывается в жанровую классификацию поэзии: он поэт любви в самом широком смысле этого слова! Если глобально взглянуть на его творчество, сугубо любовных стихов у поэта не так много, но его наследие удивительно совершенно, высоконравственно и целомудренно. В каждом его слове бьется сердце, преисполненное любви ко всему сущему и Творцу, создавшему подлинное совершенство на земле.

Зелимхан Ягуб - поэт - патриот, для него Родина - это не только природа или география, но и исходящая из них национально-духовная энергия, которую поэт мечтает видеть всегда живой, сильной и стойкой, особенно, когда страна и народ подвергаются опасности. Зелимхан Ягуб - поэт всего тюркского мира! Он не только отлично знает историю и культуру тюркского этноса, к которому принадлежит, это деятель и мыслитель, одновременно воплощающий в своем творческом бытии историю, культуру и менталитет тюркских народов.

Открывая мероприятие и приветствуя гостей, автор послесловия академик Низами Джафаров подчеркнул значение благотворительного проекта "Халг Аманаты", отметив ту радость, которую он вселяет в сердца деятелей культуры каждым новым изданием, и благодарность всех, кто становится обладателем прекрасных книг и альбомов. Академик рассказал о предыдущих выпусках проекта, отметив их красочность и замечательный дизайн. Академик отметил, что творчество Зелимхана Ягуба стало событием литературно-культурной жизни страны потому, что поэт не ограничился только лишь усвоением фольклорного мышления своего народа. Он скрупулезно изучал и исследовал основные художественные идеи и возможности как азербайджанской, так и всемирной литературы, а его напряженные, последовательные и плодотворные поиски собственного художественного стиля выделили и прославили его. Поэт никогда не довольствовался природным даром, которым обладал, он старался досконально вобрать в себя не только азербайджанскую литературу, но и культурно-художественное и историческое пространство тюркского мира, обогащая свой кругозор, повышая и углубляя научный уровень и интеллект, постепенно оттачивая и совершенствуя свое творчество. Все это открывало перед ним широкие возможности. Его работа в отделе пропаганды Добровольного общества книголюбов позволила ему исходить весь Азербайджан, напрямую общаться со своим народом и связать себя с ним неразрывными узами.

По своей природе поэт был одухотворенным, увлеченным и страстным глашатаем народа с широким национальным общественно-идеологическим мировоззрением. Вместе с тем, его можно назвать и поэтом-мыслителем философского плана. З.Ягуб говорил, что "стоял к народу настолько близко, что ощущал его дыхание, общался с ним, проявлял сострадание к страждущим, был собеседником тех, кому нужно было выговориться". Н.Джафаров подчеркнул, что одним из самых важных показателей творчества Зелимхана Ягуба является его этнографичность, ибо сердце поэта, прекрасно знавшего свой народ на уровне профессионального исследователя-этнографа, пронизано духом народного фольклора, его творчество, начиная с содержания, и кончая формой и интонациями, проникнуто подлинно национальным духом.

Творческое наследие поэта воспринимается современной литературной и общественной средой как феномен устной народной литературы. По глубокому убеждению поэта, его стихи отвечают требованиям времени и способны оказать существенное влияние на национальное общественное сознание, вызывая в людях горячий всплеск эмоций. Не случайно общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев в письме поэту по случаю его 50-летия написал: "Вы - один из деятелей нашей литературы, который принадлежит к поколению поэтов, живущих богатыми поэтическими традициями современной азербайджанской литературы. Мастерски используя устное народное искусство, воплощающее в себе высокие человеческие качества, морально-нравственные ценности и духовные преимущества нашего народа, Вы создали стихи, которые способны подняться до уровня настоящих жемчужин азербайджанской поэзии".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев справедливо называл Зелимхана Ягуба "живым классиком современной азербайджанской литературы", который каждым новым стихом подтверждал свою принадлежность к древним корням общетюркской литературы.

Зелимхан Ягуб - поэт-идеолог, создавший первые ценные произведения об общенациональном лидере азербайджанского народа Гейдаре Алиеве. В "Эпосе великой жизни" мастерски прославляется его миссия по спасению нации, созидательному строительству национального государства. Зелимхан Ягуб - поэт родного языка, его богатый словарный запас, безупречный поэтический синтаксис, художественные определения, по своей силе равные народному фольклору, метафоры и преувеличения, свежие интонации отвечают требованиям высокого искусства. Любовь поэта к родному языку отнюдь не декларативна, она не звучит как лозунг, а выражается с большой искренностью из глубоких недр его существа. Именно в этом и заключается секрет огромной любви народа к поэту, сильно привязанного всеми душевными и кровными узами к своему народу, и ставшего выразителем его духа. История доказывает, что поэты и мыслители, вышедшие из народных глубин и прожившие свою судьбу как жизнь нации, никогда не предаются забвению, их творческие архивы не становятся охраняемыми и не посещаемыми ячейками и фондами, недоступными для всех. Напротив, они открыты для народа, подобно светлой душе и сердцу нации.

Как председатель Союза ашыгов, Зелимхан Ягуб внес большой вклад в развитие и пропаганду ашыгского искусства. Хранитель традиций древнего искусства ашугов проделал большой путь от скромного продавца книг до народного поэта, и благодаря своему трудолюбию, поэтическому дару и любви к Родине, заслужил признание среди поэтов, ашыгов, и самое главное, - народную любовь. Глубокое знание ашыгского творчества и органическое его восприятие еще больше усиливают лиризм и народный характер стихов З. Ягуба. Поэтика и текучесть его поэтического языка вдохновляют композиторов и ашугов обращаться к произведениям поэта.

Один из составителей поэтического сборника, критик и публицист, заслуженный работник культуры, доктор философии по филологии, главный редактор "Ədəbiyyat qəzeti" Азер Туран, выразив Халг Банку признательность за благородный проект, отметил, что в рамках "Халг Аманаты" изданы книги, представляющие особую ценность для азербайджанской истории, литературы и живописи. Составитель выделил публикации, посвященные азербайджанской поэзии, как, например, собрание сочинений Мирза Шафи Вазеха, антологию Азербайджанской ашыгской поэзии, сборники стихов Мамеда Араза, Микаила Мушвига, Халил Рза Улутурка и Гусейна Арифа. Нынешний, юбилейный, выпуск посвящен творчеству народного поэта Зелимхана Ягуба, - сказал Азер Туран, - и я считаю, что этот сборник, благодаря собранным в нем лучшим произведениям, показал яркость и богатство поэтических образов, всепроникающую силу Слова поэта. Это издание особое, поэтическое наследие З.Ягуба достойно занять важное место во всей тюркской поэзии. Коснувшись критериев, по которым из огромного наследия поэта отбирались самые лучшие, по мнению составителей, произведения, критик подчеркнул, что предпочтение было отдано сочинениям, отвечающим национальной идеологии азербайджанства. "Мы постарались осветить жизненный и поэтический путь З.Ягуба, и я верю, что проект "Халг Аманаты" и впредь будет продолжать свою достойную миссию сохранения и пропаганды национально-духовных ценностей нашего народа - заключил Азер Туран.

Секретарь Объединения ашыгов Азербайджана, заслуженный работник культуры, преданный исследователь творчества З.Ягуба Муса Набиоглу, - один из тех редких людей, которому за последние 15 лет посчастливилось принять участие в подготовке к изданию всех поэтических сборников и книг поэта, а также посвященных ему сборников научно-публицистических статей в 4-х томах. Говоря об этом, исследователь отметил, что в 2012-2013гг. он подготовил к публикации собрание сочинений поэта в 13 томах. "Одним словом, - сказал с гордостью М.Набиоглу, - я готовил к изданию более 50-ти книг народного поэта, однако должен признаться, что среди всех этих книг самым ценным и дорогим для меня является издание, над которым мы работали в рамках проекта "Халг Аманаты". Прежде всего, потому, что этот сборник является первым после кончины поэта крупным изданием его произведений. Примечательно то, что этот выпуск проекта, который реализуется уже десять лет, - юбилейный, двадцатый. То, что книга увидела свет в год 70-летнего юбилея З.Ягуба, а также непоколебимая вера поэта в победу и возвращение исконных азербайджанских земель отрадно вдвойне, ибо мы воспринимаем это как свидетельство бесконечного уважения и внимания к духовному наследию народа всей творческой команды проекта "Халг Аманаты".

От имени всех любителей и поклонников поэзии Зелимхана Ягуба Муса Набиоглу выразил всем участникам проекта бесконечную благодарность, и подчеркнул, что во время работы над сборником он с Азер Тураном старались, чтобы в отобранных поэтических образцах были отражены все аспекты и особенности творчества поэта. В книгу, добавил составитель, также вошло эссе "Alın yazım, taleyim, - yaradıcılığım" ("Мое творчество - предначертанная мне судьба"), показывающее пройденные мастером слова дороги жизни и нелегкий творческий путь. По словам М.Набиоглу, это эссе станет для читателей гидом в прекрасном мире высокой поэзии неповторимого Зелимхана Ягуба!

Öləndə də əl üzmərəm bu dünyadan,

Məndən qalan bir səs, bir ün olaydı

Hansı yurda toxunsaydı ayağım,

Orda coşan bir toy-düyün olaydı.

Şirin həyat ömrə-günə dad verir

Dərdi verən, gör, neçə qat verir,

Vuruşlarda yeddi yerdən çat verir

Könül bütöv, ürək bütün olaydı.

Nur içində açılaydı hər sabah

Dan yerində yuyulaydı suç, günah,

Bu dünyadan getdiyim gün, ay Allah,

Bu dünyaya gəldiyim gün olaydı!

Поэты, уходя в небытие, рождаются заново, чтобы обрести бессмертие!

В завершение мероприятия от имени семьи выступил сын поэта Бахлул Ягубов:

- Когда я узнал, что издается сборник стихов З.Ягуба, я преисполнился огромной благодарностью и радостью. Книга издана в очень красивом переплете, произведения, вошедшие в сборник, отобраны с чувством уважения, любви и большой ответственности. Как сыну Зелимхана Ягуба и представителю его семьи это внушает мне бесконечную гордость и признательность всей творческой команде.

После завершения официальной части презентации книги гости с томиком стихов Зелимхана Ягуба в руках с интересом перелистывали книгу, делясь друг с другом впечатлениями и мнениями о том или ином стихе. Не удержавшись, чтобы не пообщаться, так сказать, неформально с сыном поэта, подхожу к Бахлулу Ягубову:

- Обычно в детстве дети воспринимают своих отцов как самых лучших, самых умных и самых сильных. По мере взросления, ознакомления с творчеством отца и понимания красоты слога, сочного колорита и богатства художественного языка, находили ли, осознавали ли вы грандиозность поэтического дара и масштаб личности Зелимхана Ягуба, открывали ли для себя новые грани величественного явления, в тени которого вы росли?

- О, конечно! Знаете, на каждом этапе жизни по мере взросления горизонты охвата и понимания творчества и личности отца каждый раз менялись, они отодвигались и обогащались. Моему внутреннему взору всегда открывалось нечто новое, яркое, глубинное, очень значимое. Я до сих пор нахожусь в этом процессе ежедневного познания и открытий, с каждой прочитанной страницей я поражаюсь и восхищаюсь красотой образов и средствами их выражения, глубиной мышления, народностью и сочностью поэтического языка. Его стихи потрясают меня, в нем все было необычным и феноменальным, - и лексикон, и вдохновение, и память, и культура речи, ораторские способности. Отец часто говорил о том, что мечтал бы прожить жизнь Мушвига, Джавида, Самеда Вургуна, и подчеркивал, что жить долго - не главное, - главное в том, как прожить жизнь и каким остаться в памяти своего народа. Вот, послушайте:

Nə alim doğuldum, nə də ki dahi,

Peşman da deyiləm gələn günümə.

Əliboş aparma məni, İlahi,

Doğulan gündən ölən günümə...

Для того он и жил, чтобы оставить нечто ценное своему народу после себя, и, мне кажется, ему это удалось сделать.

- Очень жаль, что Зелимхан муаллим не дожил до триумфальной победы нашей страны, и можно только догадываться, какие поэтические шедевры он подарил бы своему народу, испытав эту огромную радость и ни с чем несравнимую гордость!..

- Многие поэты в силу их тонкой внутренней организации становятся провидцами, и отец несколько лет назад словно предвидел величественные победы Азербайджана в освобождении Карабаха, причем, каждого района в отдельности. З.Ягуб откликался на все происходящие события, в какой бы области они ни были. Однажды он написал:

Doğan günəşdir sökülən danın

Alar qisasını tökülən qanın.

Ucaldar başını Azərbaycanın

Qələbə, qələbə, ancaq qələbə!

И действительно, этой победой Верховный главнокомандующий, господин Президент И.Алиев и наша героическая армия возвысили во всем мире нашу страну, и я не сомневаюсь, что душа Зелимхана Ягуба возрадовалась этой долгожданной исторической победе, которую он предвидел и воспевал в своих стихах!

Отметим, что проект "Халг Аманаты" ориентирован на сохранение и передачу будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, безвозмездно преподносятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам АР за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана.

За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Таги Тагиева, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзакулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, полное собрание сочинений Мирза Шафи Вазехана трех языках, книга "Монеты Азербайджана" видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли а также трехтомник "Антология ашугской литературы".

Афет Ислам