Концерт «Низами и музыка»: молодые азербайджанские композиторы представили свои произведения

В Союзе композиторов Азербайджана состоялся концерт "Низами и музыка", программа которого представила слушателям камерно-вокальные произведения молодых азербайджанских композиторов, недавно окончивших композиторский факультет Бакинской Музыкальной Академии, победителей и участников конкурсов, посвященных поэзии Низами, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Союза композиторов.

Как известно, в течение всего 2021 года, объявленного Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Годом Низами", в Союзе композиторов проходил цикл мероприятий, посвященных 880-летнему юбилею великого азербайджанского поэта. Состоялись три научно-практические музыковедческие конференции, охватившие широкий спектр тем, связанных с исследованием взаимосвязи поэзии Низами с творчеством азербайджанских композиторов, с различными музыкальными жанрами. В рамках этих конференций прозвучало немало произведений современных композиторов, вдохновленных творчеством гениального поэта. Кроме того, Союзом композиторов был организован и проведен Конкурс на лучший романс-газель на стихи Низами, в котором активное участие приняли представители всех поколений композиторов республики, имена лауреатов конкурса получили отражение на страницах прессы, их произведения были исполнены в концертном зале Союза композиторов.

Настоящий концерт, прошедший в Концертном салоне им. У.Гаджибейли, стал завершающим мероприятием "Года Низами". В своем вступительном слове председатель Союза композиторов, член-корреспондент НАНА, народная артистка, профессор Франгиз Ализаде отметила, что юбилей великого азербайджанского поэта, широко отмечаемый в нашей стране, стал импульсом к созданию многих новых музыкальных произведений разных жанров. При этом, не удивительно, что ведущее место заняли вокальные сочинения, непосредственно отражающие живую интонацию, поэтическое "слово" Низами. Отрадно, что к этому процессу активно подключились и молодые авторы.

Затем выступила научный сотрудник Литературного Института имени Низами Гянджеви НАНА, доктор философии по филологии, доцент Тахмина Бадалова.

В программу концерта вошли лучшие произведения молодых композиторов (от 18 до 35 лет), принимавших участие в конкурсе "Nizami Romans", организованного Министерством образования республики и Бакинской Музыкальной Академией им. У.Гаджибейли при участии Союза композиторов. Жюри данного соревнования возглавляла председатель Союза композиторов Франгиз Ализаде, которая и стала инициатором этого мероприятия.

В концертной программе прозвучали романсы на слова Низами восьми молодых авторов: Хакима Мамедли ( "Gözüm aydın") и Вафы Багирзаде ("Eşq"), Эльвина Гулиева ("Gecə") и Умиды Фаталиевой ("Ey dost"), Лалы Ахмедовой ("Görünür") и Айдан Алиевой ("Olacaqsan"), написанные для голоса и фортепиано, а также созданные для голоса в сопровождении инструментального ансамбля романсы "Gözüm aydın, gözümə sürəti canan görünür" Улькяр Ашурбековой и "Bu qəlbim ahü-zar edər" Сары Дильруба.

Все они тепло были приняты слушателями.

Отличительной особенностью концерта стал тот факт, что после каждого музыкального номера молодые творцы рассказывали присутствующим об идее создания своего сочинении, о содержании и внутреннем смысле поэтического текста, побудившего их к созданию музыки.

Сочинения молодых композиторов с большим энтузиазмом представляли молодые певцы и инструменталисты, исполнители на классических и народных инструментах. Это вокалисты Илькин Абдуллаев, Субхан Рустамов, Джалал Исаев (теноры), Элеонора Мустафаева (сопрано), Рза Хосровзаде (баритон), пианисты Фуад Ализаде, Айнур Халилова, Рахима Гурбанова, арфистка Фарида Алекперли, балабанист Анар Велизаде, исполнитель на гавале Ибрагим Юсифли, а также заслуженный артист Тогрул Асадуллаев (кяманча).