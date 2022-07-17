Как Наби Хазри знакомил японцев Хиросимы с Азербайджаном

По приглашению японско-советского содружества по переводным работам, в октябре 1974 г. в Японии побывали писатели Михаил Алексеев и Наби Хазри (1924-2007) - уже на тот момент известный азербайджанский поэт. Писатели посетили города Камакуа, Кето, Нара и Хиросиму, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

В 11 и 12 номерах японского журнала "Сорэн Сюмпан Буяка Цусин" (Вестник культурной жизни Советского Союза) в 1974 г. были опубликованы интервью с писателями и перевод четырех стихотворений Наби Хазри.

В журнале отмечалось, что "в Японии почти ничего не известно об азербайджанской литературе, в частности о поззии".

Н.Хазри рассказывал: "Азербайджан, где я родился и вырос - это горная страна, наделенная красивой природой. Поэтому мне прежде всего хочется передать привет от моей родине - Японии - стране Фудзиямы. Я слышал, что национальным деревом в Японии считается сакура, которую любят за ее красоту и нежность. На русское земле, ее пожалуй можно сравнить с березой, которая считается священным деревом, олицетворяющем собой чистоту, любовь и нежность. В моем родном Азербайджане тоже имеется любимое всеми священное дерево - чинар. Очень высокое и красивое, даже в безветренную погоду оно приятно шелестит своими серебристыми листьями, как бы разговаривая. Вот почему мы любим это дерево, и обязательно сажаем его в саду перед своим домом. Лучшие мои произведения связаны с этим деревом... "

Н.Хазри также рассказал японцам об истории азербайджанской литературы, о великом Низами Гянджеви, о его монументальных произведениях, о том, что их переводили на многие языки мира.

"Несколько позднее Низами жил великий поэт и филосов Насими... Впервые в мире он произнес замечательную фразу - Бог нахоидтся во мне самом...," - цитировал Н.Хазри журнал.

Азербайджанский поэт рассказал и о том, как Насими воспринимал религию, и как за свои труды был приговорен к смерти и казнен - с него содрали кожу.

"Оставленные им стихи на протяжении последующих столетий вдохновляли наш народ на мужественную борьбу с невежеством и тиранией," - рассказывал Н.Хазри.

Рассказал поэт японским читателям и о Физули, творившим спустя 200 лет после Насими, и о Молла Панахе Вагифе.

Он продолжал: "XIX в. в истории литературы Азербайджана по праву можно назвать золотым веком, когда творили многие выдающиеся таланты. Среди них поэт и писатель Мирза Фатали Ахундов. который был другом Пушкина. М.Ф.Ахундов перевел стихи Пушкина на азербайджанский язык и создал замечательное стихотворение, в котором скорбил и оплакивал смерть великого русского поэта..."

Н.Хазри отмечал, что уже после установления советской власти в Азербайджане, для азербайджанской литературы наступила новая эра - "Сабир, Закир и многие другие поэты и писатели оставили нам замечательные произведения, написанные на красивом чистом азербайджанском языке, и в настоящее время молодые писатели и поэты вносят вклад в развитие национальной литературы."

"Море сделало меня поэтом"

Японский журнал также интересовался литературным путем самого Наби Хазри, который как поэт был очень популярен у себя на родине.

Н.Хазри отмечал, что Каспийское море сыграло большую роль в его судьбе.

"Море никогда не было для меня просто водой. Море является моей судьбой, и колыбельные песни, которые пела мне мать, связаны с морем. Я рос, засыпал и просыпался под шум морских волн (мой дом стоял на берегу моря). Поэтому, темой многих моих произведений является именно море...," - рассказывал он.

Поэт поведал японским читателям, что в 1952 г. он окончил в Москве высшее учебное заведение, и с тех пор на русском и азербайджанском языках было издано более 50 сборников его произведений, которые были переведены на монгольский, арабский, турецкий и европейские языки.

Н.Хазри также подчеркивал роль поэтов, называя их представителями народа, его слугами: "Судьба поэта - это судьба его народа. Те награды, которые мне вручили, я отношу к заслугам моего народа."

Он также познакомил японских читателей с тем, что происходило в Азербайджане в то время - о расцвет культуры, о новых библиотеках, театрах, музеях, Академии наук, радио, телевидении и тд. И конечно же пригласил японцев посетить гостеприимный Азербайджан.

Японский переводчик С.Накамото отмечал впоследствии: "Получил сборник стихов от азербайджанского поэта Наби Хазри, прибывшего вчера в Японию. Простой, остроумный поэт. Характер г-на Наби Хазри раскрывается в его поэзии. Это - сердечная работа."