Юбилей Вагифа Асадова отметили концертом с известными исполнителями

В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли состоялся концерт "Bakı gecələri" (Бакинские ночи), посвященный 75-летию исполнителя на гармони и певца Вагифа Асадова.

Как передает Day.Az, Вагиф Асадов учился в Азербайджанском государственном университете (ныне Бакинский государственный университет), выступал в Государственном ансамбле песни и танца, где танцевал и играл на гармони. Однажды, известный танцор и хореограф, народный артист Алибаба Абдуллаев заприметил одаренного парнишку и попросил его спеть, после чего решил, что Вагиф будет и петь, и танцевать, и играть. Затем он уехал во Францию, где жил и работал несколько лет. Вернувшись домой в 42 года (!) поступил на вокальный факультет Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия).

"Свои песни я пишу сам - и слова, и музыку, и у каждой своя история, хотя я исполняю и некоторые песни других композиторов. Мои песни - это то, что я не могу не высказать, это чувства, которые распирают мне сердце и которые я должен выплеснуть в музыку и стихи. Мой девиз по жизни - радовать людей и от этого я получаю огромное удовольствие и счастье. Я исполняю песни с большой любовью и желанием доставить слушателям наслаждение. А когда отдаешь любовь, получаешь невыразимо больше, поэтому считаю себя счастливым человеком, я наслаждаюсь своей жизнью и своим окружением", - говорит Вагиф Асадов.

В концертной программе выступили народные артисты Эйюб Ягубов, Ильгар Мурадов, Гейдар Анатоллу, популярные исполнители шансона Аруз Рзаев, Айдынчик и другие. Ведущим вечера был заслуженный работник культуры Рахиб Азери. В этот вечер прозвучало множество поздравлений и теплых слов в адрес Вагифа Асадова, и конечно же, прекрасные песни, встреченные овациями зрителей.

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