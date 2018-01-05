Участников международной выставки познакомили с искусством Азербайджана

Компания "Caspian Event Organisers", оказывающая широкий спектр услуг по проведению международных конгрессов, конференций и встреч, и "Iteca Caspian", организатор крупнейших выставок и конференций Каспийского региона, в осеннем выставочном сезоне впервые для экспонентов выставок Education - 11-я Азербайджанская Международная Выставка "Образование", WolrdBuildBaku - 23-я Азербайджанская Международная Выставка "Строительство" и Bakutel - 23-я Азербайджанская Международная Выставка и Конференция "Телекоммуникации и Информационные Технологии" организовали экскурсию в Национальный музей искусств Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе музея, во время экскурсионного тура, организованного в октябре-декабре этого года, участники выставок и конференций ознакомились с несравненными произведениями, представляющими искусство Древнего Азербайджана, России и Западной Европы различных периодов.

Научный сотрудник музея Василя Гахраманлы рассказала об истории создания музея, образцах изобразительно-прикладного искусства, сохранившихся с древних времен до наших дней, а также о редких видах азербайджанских ковров, искусно выполненных ювелирных украшениях, национальной одежде и предметах быта, погрузив посетителей в чудесный мир искусства.

Прекрасные произведения мастеров западноевропейского искусства XVI-XIX веков - Франческо Солимены, Адриана Браувера, Жюль Дюпре и Питера Класа, сюжетные картины Василия Пукирева, Юрия Лемана, Кирилла Лемоха и Петра Коровина, бесподобные пейзажи Ивана Шишкина, Юлия Клевера, Владимира Орловского, Алексея Саврасова и Ивана Айвазовского вызвали восторг у гостей. Участники выставок и конференций покинули музей, получив хорошие впечатления.