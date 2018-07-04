Банк ВТБ будет финансировать азербайджанских экспортеров - ФОТО

4 июля 2018 11:40

Электронная торговая площадка Azexport и банк ВТБ (Азербайджан) в среду подписали меморандум о сотрудничестве.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно договоренности, азербайджанские экспортеры получат новые возможности для финансирования экспорта в тех странах, где банк представлен.

Также в меморандуме оговорено проведение совместных мероприятий и конференций, организация бизнес-миссий, обмен информацией в рамках возможностей портала Azexport, в том числе представление новых страховых, логистических и транспортных возможностей.

Меморандум подписали глава портала Azexport Заур Гардашев и председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.
 

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!

Фотоматериалы к статье

Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az