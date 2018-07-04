Банк ВТБ будет финансировать азербайджанских экспортеров - ФОТО
4 июля 2018 11:40 284
Электронная торговая площадка Azexport и банк ВТБ (Азербайджан) в среду подписали меморандум о сотрудничестве.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно договоренности, азербайджанские экспортеры получат новые возможности для финансирования экспорта в тех странах, где банк представлен.
Также в меморандуме оговорено проведение совместных мероприятий и конференций, организация бизнес-миссий, обмен информацией в рамках возможностей портала Azexport, в том числе представление новых страховых, логистических и транспортных возможностей.
Меморандум подписали глава портала Azexport Заур Гардашев и председатель правления банка ВТБ (Азербайджан) Евгений Кирин.
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