Развитие Азербайджана направлено на повышение социального благосостояния граждан

Президент Ильхам Алиев уделяет большое внимание усилению социальной защиты граждан страны, и продолжением этой политики стало распоряжение, подписанное главой государства о повышении с 1 марта 2019 года минимальной зарплаты до 180 манатов. Об этом, как передает Day.Az, сказал в понедельник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Бахтияр Алиев.

Депутат добавил, что развитие страны направлено на обеспечение безопасности граждан страны, и на повышение их социального благосостояния.

Напомним, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев восьмого февраля подписал распоряжение об увеличении минимальной ежемесячной заработной платы и внесении изменений в распоряжение "Об увеличении минимальной заработной платы" от 25 декабря 2017 года.

Согласно распоряжению, с первого марта 2019 года размер минимальной ежемесячной заработной платы будет составлять 180 манатов.