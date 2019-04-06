Восстановление отношений между Грецией и Северной Македонией в энергетическом секторе может начаться с возобновления связи между сетями энергопередачи двух стран, что также может потребовать развития общей инфраструктуры.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, заявил министр энергетики и окружающей среды Греции Йоргос Статакис, говоря об итогах недавнего визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Северную Македонию.

Он подчеркнул важность соединения сетей двух стран и постепенной интеграции Северной Македонии в более широкую сеть, которая включает в себя интерконнектор Греция-Болгария (IGB), с перспективой расширения в Сербию и Румынию и, конечно, Трансадриатический трубопровод (TAP), входящий в состав "Южного газового коридора", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Европу.

Статакис отметил, что идея создания тройного интерконнектора не исчерпана. Греческое правительство считает, что с реализацией идеи тройного интерконнектора Северная Македония может стать важным игроком в преобразовании Южных Балкан в ключевой энергетический хаб.

Отметим, что Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, которое решает многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС.

Ранее генеральный директор АО "Македонские Энергетические Ресурсы" Крсте Миладинов заявил о заинтересованности Македонии в присоединении к проекту ТАР.

ТАР стоимостью 4,5 миллиарда евро является частью проекта "Южный газовый коридор".

Первоначальная мощность TAP составит 10 миллиардов кубометров газа в год с возможностью ее удвоения.

Ожидается, что строительство TAP будет завершено в 2020 году с тем, чтобы в этом же году первый азербайджанский газ попал в Европу.

Протяженность трубопровода составляет 878 километров, из которых 550 километров будут проложены по территории Греции, 215 километров - Албании, 105 километров - по дну Адриатического моря и восемь километров - по территории Италии.

Акционерами ТАР являются: BP - 20 процентов, SOCAR - 20 процентов, Snam - 20 процентов, Fluxys - 19 процентов, Enagás - 16 процентов, Axpo - пять процентов.

IGB - это газопровод, который позволит Болгарии получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к ТАР, по которому газ со второй стадии месторождения "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

Первоначальная мощность IGB составит три миллиарда кубометров газа.