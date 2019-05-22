На подстанциях ОАО "Азеришыг" при участии специалистов ЗАО "Бакметрополитен" и "Азеришыг" установлены генераторы для электроснабжения метро.

Об этом сказал журналистам главный инженер Технического департамента ОАО "Азеришыг" Мехман Аббасов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главного инженера, в настоящее время ведутся наладочные работы: "Благодаря создаваемой системе, генераторы в случае необходимости обеспечат полную мощность поездов и их безопасное движение от одной станции к другой. На девяти подстанциях осуществляются работы по установке и наладке генераторов мощностью 2000-2500 киловольт, а на одной подстанции - мощностью 1000 киловольт".