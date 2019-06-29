Национальный депозитарный центр Азербайджана (НДЦ) запустил систему "Электронные услуги" для удобства инвесторов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на НДЦ.

Новая система позволяет в режиме реального времени получать информацию о количестве ценных бумаг, об их эмитентах и о другой информации на своем депо-счете.

Пользователь должен иметь "ASAN İmza" для доступа к системе.

Доступ к системе НДЦ имеют только граждане Азербайджана.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!