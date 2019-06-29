https://news.day.az/economy/1133429.html В Азербайджане запустили электронную систему для инвесторов
В Азербайджане запустили электронную систему для инвесторов
Национальный депозитарный центр Азербайджана (НДЦ) запустил систему "Электронные услуги" для удобства инвесторов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на НДЦ.
Новая система позволяет в режиме реального времени получать информацию о количестве ценных бумаг, об их эмитентах и о другой информации на своем депо-счете.
Пользователь должен иметь "ASAN İmza" для доступа к системе.
Доступ к системе НДЦ имеют только граждане Азербайджана.
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