Эллада Алиева - бизнес-консультант, основатель многих брендов пищевой и гигиенической промышленности, которые пользуются спросом на широком потребительском рынке, поделилась в интервью с Day.Az своими мыслями о важности построения коммуникаций и стратегии маркетинга.

- Насколько важно для современной компании построение коммуникаций и стратегии маркетинга?

- Ну, где есть понятие компании, там, естественно, речь идет о таких понятиях, как рост, расширение, развитие, инвестиции и так далее. Успех же зависит от таких необходимых понятий, как стратегия и медиа-коммуникации. Однако, стратегия и коммуникации, зачастую, понимаются и принимаются поверхностно, к сожалению. На протяжении многих лет это выражалось в том, что многие предприниматели, инвесторы не особо тратили свое время на глубокие тактики и грамотные своевременные коммуникации, приходя к ним спустя большие интервалы, путем лишений и провалов, иначе говоря, набив себе немало шишек.

Вот в такие моменты и встает со всей остротой вопрос значимости построения, выбора стратегий и интегрированных коммуникаций, базирующихся на той же стратегии бизнеса и вытекающей из нее стратегии категорий и марок. Ну, сами подумайте, может ли корабль, выходя в открытый океан, плыть бесцельно и доплыть успешно? Надо рисковать скажете вы, но дополню, что риски тоже должны быть обоснованными.

- Каковы часто встречаемые ошибки у менеджеров и топ-руководителей в этой сфере?

- Ошибки - это слишком громкое слово, не хочу выступать в роли арбитра, просто делюсь своей точкой зрения. Назовем это промахами, и в бизнесе, в становлении марок они встречаются самые разные. Разнообразие промахов варьируется в зависимости от человеческого фактора и многих других факторов. Руководители бывают разные, и разными бывают методы разработки тактик, бизнес-планов и, соответственно, методы управления персоналом, производственным циклом, распределения финансовых ресурсов разнятся, принося широкий спектр промахов. А у кого-то всерьез хромает умение видеть свое состояние и интуитивно чувствовать те или иные надвигающиеся риски, опасности, подводные рифы, которые могут усугубить положение марки в долгосрочной перспективе....Но бывают и случаи, когда предприниматель, руководитель того или иного бизнеса, имея в арсенале сильные бренды, расслабляется, полагаясь на свои лидирующие позиции, не придавая значения сигналам опасности, коими являются сужение потребительского сегмента, видоизменения предпочтений и, само собой, изменения динамики мировых трендов.

- Какова цель правильной стратегии коммуникаций?

- Не хочу казаться мрачной, но даже во время своих лекций и тренингов я объясняю, что суть в том, чтобы вовремя попытаться избежать ошибок, чтобы удержаться на гребне волны "красного океана" конкуренций. Я неслучайно упомянула "красный океан", - приход в нашу жизнь цифровизации, технологических инноваций понес потребителей за собой, вовлекая их в новые понятия, интересы, предпочтения и требования. Логическим продолжением данного процесса явилась необходимость обновления медиа и маркетинговых инструментов соразмерно своим затратам, видению, целям. На этом высоко конкурентном рынке "красного океана" побеждают, выживают и усиливаются те, кто видит ослабление диффузий марок и сегментов потребления. Как правило, это те, кто соразмерно процессу глобализации привел в соответствие и модифицировал подход к рынку, к целевой аудитории, к медиа-коммуникациям, без этих своевременных мер бизнес теряет рентабельность, марка становится неконкурентоспособной и, наконец, тонет в "красном океане" конкуренции.

- Как, по-вашему, нужно строить коммуникацию маркетинга и каковы актуальные тренды?

- Несомненно, тренды делятся на самые горячие, актуальные, прогнозируемые и пр. Важно тщательно и четко провести параллель между тем, чего хочет сам бизнесмен, чтобы сопоставить свое видение с трендами, взявшими бразды правления обществом, экономикой, рынком в свои руки и постараться привести свою команду, возможности, средства в боевую готовность.

Всем известные тренды, которые на Западе и в развитых странах Азии шагают семимильными шагами, пожалуй, являются: масштабная цифровизация, которая внедряется во всевозможные сферы жизни, идет цифровизация целых городов, поселков, обучения, создаются виртуальные каналы коммуникаций и медиа-институтов, и этот тренд невозможно оставить без внимания. Общество перемещается на цифровые площадки, живет в соцсетях, получает и делится информацией, создает контенты и ждет того же от предпринимателей, госструктур, медиа и рекламных агентств. Как это не удивительно, по всей планете шагает тренд здорового образа жизни, под него перестраиваются крупные холдинги питания, образуются Академии питания, в западных странах и вовсе агропромышленный сектор переживает новые этапы становления и развития деятельности. Отдельно можно упомянуть туризм, когда организовываются экспедиции, круизы, туры в направлениях доселе не вовлеченных в географию индустрии. Среди сегментов туристической деятельности можно назвать детокс и йога-туры, эзотерические экспедиции и пр., когда потребители платят за то, чтобы турагентства увели их от соцсетей, софтов, сматрфонов и девайсов, создавая условия для общения с природой, своим духовным началом.

И наконец, важным можно назвать один из моих любимейших трендов, - возврат к культурно-историческим ценностям. С огромным удовольствием на тренингах я создаю возможность обсудить традиционные стратегии построения коммуникаций, базирующихся на стандартном восприятии информации, и то, как сейчас марки, вынужденно меняя, обновляя стратегии маркетинга начинают разговаривать с потребителем, давая информацию в видоизмененном (оцифрованном) формате ради завоевания дополнительных сегментов рынка.

Необходимо учесть и то, что нельзя слепо следовать трендам только потому что это модно. Тренд, активно набирающий обороты в одном регионе, может быть абсолютно нежизнеспособным в другом. Т. е. при построении конфигурации видение-стратегия-коммуникации необходимо учитывать специфику страны, населения, ее обычаи, табу и пр., чтобы выстраивающийся алгоритм коммуникаций, определяемый в соцсетях, на тв и радио, чтобы посыл был бы воспринят и востребован конечной аудиторией и потребителем.

- В своих интервью вы говорили, что если видение - это позвоночник, стратегия - мозг, то коммуникации - это нужный кислород для эффективности того или иного начинания, бизнеса, проекта в целом. Как скоро правильная стратегия коммуникаций, пиар и маркетинга дает результаты?

- Что касается скорости и эффективности интегрированных современных (цифровых) коммуникаций и медиа-пакетов марок, акций, пиар-кампаний, то дело не в их скорости, а, скорее, в своевременности и результативности. Ведь, по сути, всевозможные инвестиции, будь то частный сектор, госпрограммы, общественные организации, нацеливаются на результат, который ожидают от коммуникационных планов и стратегий развития. Можно провести какую-либо дорогостоящую акцию в режиме реального времени, например, во время Олимпиады, Чемпионата мира, той же Формулы-1, получить сногсшибательный эффект, популярность, но реальные доходы, реальные результаты, которые "можно потрогать руками", потребуют определенного промежутка времени. Вот тогда то и станет понятна эффективность той самой акции.

Правильная стратегия и вытекающая из нее соответствующая программа интегрированных коммуникаций мне кажется игрой в баскетбол - мяч с твоей подачи должен попасть в корзину под конкретным углом и в конкретную секунду, иначе тебя вытолкнут. Последствия твоей неудачи окажутся чреватыми для всей твоей команды. Также работает треугольник видение-стратегия-коммуникации. Ни один маркетолог не станет адаптировать рекламный ролик, если в стратегии компании не предусмотрен диверсификационный рост и прибыльность на экспортных рынках.

- Спасибо за интересную беседу.

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