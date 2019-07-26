Сегодня, в рамках плана мероприятий ОАО "Азеришыг" в 2019 году по реконструкции региональных и поселковых сетей электроснабжения, в Гедабекский район отправлена очередная партия оборудования.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь ведомства Танрыверди Мустафаев, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, отправлены четыре комплекта деталей трансформаторных пунктов, километры кабеля, опоры и другое необходимое оборудование.

"В настоящее время оборудование уже в Гедабеке. Оно будет использовано для улучшения электроснабжения Планкенд, Паракенд и других сел района. А это значит, что в целом улучшится электроснабжение около трех тысяч жителей", - сказал он.

Представитель ведомства также сказал, что "Азеришыг" приняло все необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения во время "Национального фестиваля Яйлаг".

Напомним, что с начала 2019 года с целью широкомасштабной реконструкции сетей электроснабжения, "Азеришыг" отправил в регионы, не считая Гедабека, 12 колонн автомобилей, груженных необходимым оборудованием, в том числе в Бейлаганский, Агстафинский, Агсуинский, Шамахинский, Габалинский, Джалилабадский, Лянкяранский, Сабирабадский, Горанбойский районы, а также в поселок Бина Хазарского района Баку, в поселки Сельский Бинагади, Сулутепе, Ходжасан, Баладжары Бинагадинского района.

Пресс-секретарь добавил, что представляемое им ведомство также продолжает работу по улучшению электроснабжения отдаленных горных регионов и сел.

"Эта работа также будет продолжена во второй половине 2019 года. Основная наша задача, согласно поручению Президента Ильхама Алиева, - осуществление бесперебойного, качественного электроснабжение абонентов Баку и других регионов и сел", - сказал Мустафаев.

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