В Баку обсудили развитие сектора культурных и креативных индустрий (ККИ), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана.

Согласно сообщению, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вусал Гасымли заявил, что ККИ является одним из динамично развивающихся секторов мировой экономики, однако, в настоящее время отсутствие всеобъемлющей статистики ККИ на национальном уровне не позволяет в полной мере измерять, контролировать и оценивать процессы развития в этом секторе.

Единственным мероприятием по определению доли ККИ в экономике Азербайджана стал отчет по индикаторам развития культуры Азербайджана, подготовленный в 2017 году, согласно которому доля ККИ в ВВП составила один процент. При этом расчеты были основаны на данных министерства по налогам и Статистического комитета, который учитывает только данные физических и юридических лиц, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков

Отсутствие всеобъемлющей национальной статистики ККИ на национальном уровне не позволяет измерять, контролировать и оценивать процессы развития в этом секторе, заявил Гасымлы, отметив, что развитие ККИ приведет к внедрению современных инноваций в образовании, экономическому развитию в регионах и укреплению межорганизационного сотрудничества и сотрудничества с частным сектором.

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