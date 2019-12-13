Nar, предлагая выгодные роуминг-предложения для путешественников, проводит интересный конкурс, добавляющий особый колорит в праздничную атмосферу своих абонентов. Таким образом, победитель конкурса проводимого на странице мобильного оператора в Instagram до 19 декабря, получит возможность встретить Новый год в Москве.

Для того чтобы подключиться к конкурсу нужно правильно ответить на 5 вопросов, публикуемых в сторис на странице Nar в Instagram. Победитель будет выбран среди правильно ответивших пользователей случайным образом. Во время своей поездки с 31 декабря по 6 января, абонент Nar занявшее первое место, получит удовольствие не только от загадочной красоты Москвы, но и сможет воспользоваться услугами качественного роуминга.

Отметим что, имя победителя будет объявлено 20 декабря в 10:00. Ознакомиться с условиями конкурса можно здесь.

Компания "Azerfon" (торговая марка "Nar") начавшая свою деятельность с 21 марта 2007 года, за короткий срок превратилась в ведущего оператора в сфере телекоммуникаций и мобильной связи в Азербайджане. Торговая марка "Nar" была выбрана символом объединяющим богатое культурное и историческое наследие Азербайджана с современной жизнью. Nar - первой в стране запустил в эксплуатацию технологию 3G и предоставил в использование своим абонентам сеть 4G. В данный момент диапазон действия сети Nar охватывает 97,7% территории страны (за исключением оккупированных земель) и более 8600 базовых станций функционируют для предоставления высококачественных услуг свыше 2,3 млн. абонентам.