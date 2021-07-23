В Азербайджане планируется расширить производство автомобилей ГАЗ.

Об этом сказал директор ГК "Современные автомобильные технологии" Алексей Славин на мероприятии "Деловая миссия российских компаний под эгидой АО "РОСЭКСИМБАНК" в Баку", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, в Азербайджане планируется начать производство автобусов.

"Сейчас в Азербайджане налажено производство семи моделей ГАЗ, а в будущем мы планируем расширить портфель своего производства и начать выпуск автобусов на платформе "Азермаш", - сказал Славин.

Кроме того, директор сообщил, что в августе 2021 года планируется презентовать экологически чистые автобусы, которые также будут предложены Азербайджану.

Он отметил, что группа ГАЗ выпускает автомобили для многих сфер деятельности, в числе которых медицина, образование, сельское хозяйство и другие.