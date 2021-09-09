Вырастет ли стоимости аренды жилья из-за открытия вузов в Азербайджане?

Не думаю, что возобновление очного обучения в азербайджанских вузах приведет к серьезному росту цен на рынке аренды жилья.

Об этом сказал Trend директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в области недвижимости Нусрат Ибрагимов, передает Day.Az.

По его словам, возобновление очного обучения приведет к оживлению на рынке, однако серьезного роста цен ждать не стоит.

"Такое оживление носит традиционный характер, поскольку и раньше в преддверии начала учебного года росла активность на рынке аренды жилья. Однако вряд ли оживление, связанное с началом очного обучения, приведет к росту цен на рынке аренды. С начала года цены выросли на восемь процентов по сравнению с 2020 годом, то есть стоимость аренды и так уже значительно увеличилась. Поэтому сейчас сомнительно, что будет дополнительный рост", - сказал Ибрагимов.