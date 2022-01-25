https://news.day.az/economy/1429837.html Заложен фундамент нового моста через реку Астарачай - ФОТО
Заложен фундамент нового моста через реку Астарачай - ФОТО
Заложен фундамент нового автомобильного моста через реку Астарачай между Ираном и Азербайджаном.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии приняли участие вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев, министр дорог и градостроительства Ирана Ростам Гасеми, представители делегаций двух стран.
Мост будет сдан в эксплуатацию до конца этого года.
Напомним, что в связи с истечением срока эксплуатации и непригодностью существующего моста через реку Астарачай возникла необходимость в строительстве нового автомобильного моста на территории пункта пропуска Астара (Азербайджан) - Астара (Иран).
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре