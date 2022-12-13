https://news.day.az/economy/1519077.html Орхан Мамедов и посол Кыргызстана обсудили сотрудничество в сфере МСБ
Орхан Мамедов и посол Кыргызстана обсудили сотрудничество в сфере МСБ
Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Day.Az в агентстве.
Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с послом Кыргызстана в Азербайджане Кайратом Осмоналиевым.
На встрече было подчеркнуто наличие широкого потенциала для сотрудничества между МСБ Азербайджана и Кыргызстана, состоялся обмен мнениями по координации бизнеса обеих стран в сфере МСБ.
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