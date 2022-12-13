Орхан Мамедов и посол Кыргызстана обсудили сотрудничество в сфере МСБ

Агентство Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает проводить встречи с местными и зарубежными структурами в целях расширения связей и реализации новых бизнес-инициатив, сообщили во вторник Day.Az в агентстве.

Как отмечается, председатель правления агентства Орхан Мамедов встретился с послом Кыргызстана в Азербайджане Кайратом Осмоналиевым.

На встрече было подчеркнуто наличие широкого потенциала для сотрудничества между МСБ Азербайджана и Кыргызстана, состоялся обмен мнениями по координации бизнеса обеих стран в сфере МСБ.