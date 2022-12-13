https://news.day.az/economy/1519200.html Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета SOFAZ - ФОТО
Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета SOFAZ - ФОТО
13 декабря в Кабинете министров Азербайджана состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (SOFAZ).
Об этом сообщили во вторник Day.Az в Кабинете министров.
По итогам заседания было принято соответствующее решение о представлении главе государства проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2023 год.
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