Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета SOFAZ

13 декабря в Кабинете министров Азербайджана состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Государственного нефтяного фонда (SOFAZ).

Об этом сообщили во вторник Day.Az в Кабинете министров.

По итогам заседания было принято соответствующее решение о представлении главе государства проекта бюджета Государственного нефтяного фонда на 2023 год.