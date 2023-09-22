Назван объем соцвыплат в Азербайджане за 8 месяцев года

За 8 месяцев текущего года Государственным фондом социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана выплачены социальные пособия 464 тыс. человек, число получателей ежемесячных президентских пенсий составило 375 тыс. человек.

Как сообщили Day.Az в пятницу в министерстве труда и социальной защиты населения, за этот период по социальным пособиям населению выплачено 662 млн манатов, что на 25 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года, по президентским пенсиям - 428 млн манатов, что больше на 21 процент.

С января по август было осуществлено 90,8 тыс., а всего с 2019 года, когда началось электронное назначение социальных выплат, 520 тыс. назначений пособий и пенсий в проактивном порядке.