https://news.day.az/economy/1602135.html Безработица в США растет, но аналитики нашли повод для оптимизма
Безработица в США растет, но аналитики нашли повод для оптимизма
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 2 тыс. - до 204 тыс.,
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, говорится в отчете министерства труда США.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 202 тыс., а не 201 тыс., как сообщалось прежде.
Аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение - до 215 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.
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