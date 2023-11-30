Стоимость азербайджанской нефти продолжает рост

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 29 ноября повысилась на 0,33 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 86,10 доллара за баррель, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light повысилась на 0,32 доллара (до 84,53 доллара за баррель).

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск,не изменилась по сравнению с предыдущим показателем и составила 66,53 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, 28 ноября повысилась на 0,29 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 82,28 доллара за баррель.

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