Обсуждено сотрудничество между Азербайджаном и АБР

Министр финансов Азербайджана Самир Шарифов встретился с находящимся с визитом в стране генеральным директором департамента по региону Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Евгением Жуковым.

Как сообщает Day.Az, на встрече были проведены консультации по текущему состоянию и будущим направлениям сотрудничества между Азербайджаном и АБР, рассмотрены будущие программы кредитования проектов, основанных на устойчивости экономического развития в стране и приоритетах правительства.

С.Шарифов сказал, что расширение использования "зеленых" энергоисточников определено как новое приоритетное направление национальной энергетической политики: "Считаем, что решение о проведении COP29 в Баку также отражает глобальную поддержку политики "зеленой" энергии Азербайджана".

Министр также предоставил обширную информацию о работах, проводимых в рамках Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы, работах по ускоренному восстановлению и созиданию, которые обеспечат "Большое возвращение" на освобожденные от оккупации территории. Была отмечена заинтересованность правительства в сотрудничестве с АБР по проектам транспортной, железнодорожной инфраструктур, в сфере возобновляемой энергии, доведена до внимания целесообразность проведения обсуждений в этом направлении с соответствующими государственными структурами.

Отметив, что в этом году исполняется 25 лет с начала сотрудничества правительства Азербайджана с АБР, С.Шарифов сказал, что за эти годы успешного партнерства Азербайджан обрел стратегическую поддержку банка по всем направлениям развития.

В свою очередь Е.Жуков пожелал правительству успехов в его деятельности и подчеркнул, что АБР заинтересован в расширении связей с Азербайджаном, в частности, выразил заинтересованность в оказании финансовой и технической поддержки в реализации новых проектов в соответствии с приоритетами правительства. Он отметил, что в настоящее время ведется работа по разработке очередной трехлетней стратегии партнерства АБР с Азербайджаном.

Высоко оценив избрание Азербайджана в качестве страны, которая примет COP29 в ноябре этого года, представитель АБР сказал, что это результат успешной политики, реализуемой в сфере "зеленой" энергии в стране, и выразил готовность предоставить необходимую техническую и организационную поддержку для успешного проведения этого престижного мероприятия.

В ходе встречи стороны также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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