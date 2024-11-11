Минэкономики подпишет ряд документов в рамках COP29

При организации и партнерстве Министерства экономики в рамках COP29 будут проведены посвященные различным вопросам мероприятия и встречи с официальными лицами международных организаций и разных стран, сообщает Day.Az.

13 ноября, в рамках Саммита мировых лидеров по борьбе с изменением климата Министерство экономики, совместно с Всемирным экономическим форумом, организует Сессию высокого уровня на тему "Сила сотрудничества: объединение усилий для достижения чистого нуля".

В рамках Климатической платформы бизнеса, инвестиций и благотворительности будет организован ряд мероприятий, а также проведены дискуссии по вопросам климатического финансирования и стратегического партнерства.

14 ноября пройдет День финансов, инвестиций и торговли (Climate FIT Day), совместно организованный Министерством экономики и Всемирной торговой организацией (ВТО) на котором состоится презентация Бакинской инициативы по климатическому финансированию, инвестициям и торговле (BICFIT).

В рамках COP29 пройдет мероприятие "Укрепление устойчивого будущего: стимулирование зеленого роста посредством финансирования", представлен Фонд действий по климатическому финансированию (CFAF).

Также пройдут мероприятия Партнерство с CAREC по климату, инновациям и торговле, "Партнерство Организации тюркских государств по климату, инновациям, зеленой экономике и торговле", встречи министров по диалогу SPECA по вопросам климата и инноваций.

15 ноября, в день Энергетики, мира, помощи и восстановления, в рамках сотрудничества Министерства экономики и Центра международного развития "Growth Lab" Гарвардского университета состоится презентация глобального портала "Зеленый рост", также пройдут мероприятия по темам "Ценообразование на выбросы углерода: текущие вызовы и новые стратегии", "Развитие стратегий устойчивого финансирования и климатической устойчивости посредством проектов государственно-частного партнерства и роль частного сектора в решении климатических проблем".

16 ноября, в день Науки, технологий и инноваций-цифровизации, пройдет конференция "Роль МСБ в зеленой экономике" и мероприятия "Преобразующая сила искусственного интеллекта: снижение воздействия на окружающую среду и устойчивое развитие", "Влияние искусственного интеллекта: новая эра управления в цифровой экономике с технологическим прогнозом" и др.

20 ноября, в День Урбанизации, транспорта и туризма, запланировано проведение круглого стола лидеров зеленых городов ЕБРР из региона SPECA, также планируется проведение брифинга относительно Многостороннего Целевого Фонда SPECA.

В рамках COP 29, Министерство экономики и органы входящие в структуру Министерства планируют подписать документы с Исламским Банком Развития, Международным Торговым Центром и рядом иностранных компаний.

Кроме того, Министерство экономики проведет ряд встреч с представителями международных организаций и официальными лицами различных стран.